Papa Francesco | immagini pazzesche | da solo in piazza alle 6 del mattino | così | Guarda

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)evocative, forti, impressionanti, quelle che ritraggono6 delinMignanelli a Roma: il Pontefice ha voluto rendere omaggio alla Madonna nel giorno dell'Immacolata. Lo ha fatto all'alba,, per evitare assembramenti. Insomma, Bergoglio ha voluto rispettare la tradizione, in assoluta solitudine, non nel pomeriggiocome viene fatto di solito. Per inciso,lo aveva già fatto lo scorso anno, quando si era trattenutoa pregare in silenzio, in una dimensione intima e privata. Sotto la colonna dell'Immacolata, il Santo Padre ha anche deposto un cesto di fiori che i vigili del fuoco hanno lasciato ai piedi del monumento. Gli stessi vigili del fuoco, subito ...

... rilasciato subito dopo la visita - , nella Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6:15,si è recato in Piazza di Spagna per un atto di ...Vatican News riporta che in una Roma dormiente, con una temperatura di 4 gradi e il cielo ancora tinto di un blu fosco, l'utilitaria con a bordoè giunta in Piazza Mignanelli in cui ...Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Il Papa si è recato questa mattina alle 6.15 davanti alla statua mariana nel centro di Roma per un atto di ...