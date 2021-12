Germania | Olaf Scholz è il nuovo cancelliere

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, d… - fattoquotidiano : Germania, Olaf Scholz eletto cancelliere dal Bundestag. Lungo applauso per Angela Merkel che lascia dopo 16 anni - Radio1Rai : ??Olaf #Scholz eletto Cancelliere della #Germania. Il Bundestag gli ha riservato un lungo applauso. Scholz ha ottenu… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Olaf Scholz è il nuovo cancelliere della Germania - maurojmanzo : RT @ilpost: Olaf Scholz è il nuovo cancelliere della Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Olaf

MaScholz è stato bravo, e con la stessa pazienza con cui ha fatto il numero due di ... Ne esce unache non ha del tutto perduto l'allure di affidabilità dell'epoca Merkel e però ha ...Il socialdemocraticoScholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino co 395 voti. Insi chiude così dopo 16 anni l'era Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere dell'Spd dopo Willy ...BERLINO (Reuters) - I parlamentari tedeschi hanno eletto l'esponente socialdemocratico Olaf Scholz come nuovo cancelliere, mettendo fine a 16 anni di guida conservatrice sotto Angela Merkel e aprendo ...Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto Cancelliere dal Bundestag a Berlino co 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l'era Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere d ...