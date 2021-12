F1 | team tedesco Mercedes rinuncia a sponsorizzazione controversa

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Abu Dhabi, 8 dic. (Adnkronos) - Ildi Formula 1ha annunciato oggi la fine della sua collaborazione con Kingspan, un'azienda irlandese di materiali da costruzione legata all'incendio della Grenfell Tower a Londra nel 2017. La decisione arriva dopo le numerose critiche ricevute per il nuovo accordo dicon l'azienda, nota per il suo coinvolgimento nel disastro, che ha causato la morte di oltre 70 persone. Le due parti hanno deciso di comune accordo di porre fine alla collaborazione, secondo il comunicato, dopo essere giunti "alla conclusione che la prosecuzione della partnership non è appropriata in questo momento, nonostante l'impatto positivo previsto". Ilprincipal Toto Wolff aveva recentemente annunciato colloqui con il controverso ...

