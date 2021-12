Covid oggi Gb, 51.342 contagi e 161 morti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 51.342 i nuovi contagi da coronavirus nel Regno Unito segnalati oggi, 8 dicembre, dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Paese e riportati dal Guardian. 161 i morti registrati invece nelle ultime 24 ore. Tra il 2 e l’8 dicembre, si legge ancora, sono state 339.861 le persone con risultato del test positivo confermato, un aumento dell’11,3% rispetto alla settimana precedente. 115 oggi, inoltre, i casi di variante Omicron rilevati in tutta l’Inghilterra, con il totale di casi confermati di nuova variante che salgono a 448 nel Paese, ha affermato l’agenzia, mentre il numero totale di casi confermati di nuova variante nel Regno Unito sale a 568. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 51.342 i nuovida coronavirus nel Regno Unito segnalati, 8 dicembre, dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Paese e riportati dal Guardian. 161 iregistrati invece nelle ultime 24 ore. Tra il 2 e l’8 dicembre, si legge ancora, sono state 339.861 le persone con risultato del test positivo confermato, un aumento dell’11,3% rispetto alla settimana precedente. 115, inoltre, i casi di variante Omicron rilevati in tutta l’Inghilterra, con il totale di casi confermati di nuova variante che salgono a 448 nel Paese, ha affermato l’agenzia, mentre il numero totale di casi confermati di nuova variante nel Regno Unito sale a 568. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 17.959 casi e 86 morti, tasso di positività 3,2%. LIVE - AnsaPuglia : Covid: in Puglia vaccini a scuola per i bambini dal 16/12. Oggi boom di positivi, tasso schizza dall'1,6% di ieri a… - Viola_mg : RT @sullanuvola: Oggi una mia collega, all’alba dell otto, mi ha detto senza guardarmi in faccia, salendo le scale “vorrei che ti venisse i… -