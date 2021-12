Variante Omicron, Pfizer: nuovo vaccino a marzo se necessario (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il vaccino Pfizer ‘contro’ la Variante Omicron potrebbe arrivare a marzo 2022. Lo ipotizza Albert Bourla, Ceo della casa farmaceutica. “Se ci sarà bisogno del vaccino, credo che lo avremo a marzo”, le parole di Bourla in risposta ad una domanda nell’ambito del Wall Street Journal’s CEO Council Summit. “Non so se sarà necessario un vaccino” specifico, “lo sapremo in poche settimane”. I ricercatori sono all’opera per stabilire se l’attuale vaccino offra una protezione sufficientemente solida, aggiunge il Ceo. Pfizer ha puntato anche sulla pillola antivirale, il Paxlovid. “Abbiamo un altissimo livello di fiducia, combatterà questa Variante e tutto quelle che abbiamo visto finora”, dice ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il‘contro’ lapotrebbe arrivare a2022. Lo ipotizza Albert Bourla, Ceo della casa farmaceutica. “Se ci sarà bisogno del, credo che lo avremo a”, le parole di Bourla in risposta ad una domanda nell’ambito del Wall Street Journal’s CEO Council Summit. “Non so se saràun” specifico, “lo sapremo in poche settimane”. I ricercatori sono all’opera per stabilire se l’attualeoffra una protezione sufficientemente solida, aggiunge il Ceo.ha puntato anche sulla pillola antivirale, il Paxlovid. “Abbiamo un altissimo livello di fiducia, combatterà questae tutto quelle che abbiamo visto finora”, dice ...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - istsupsan : ??#Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 11 sequenze ?? 7 del cluster in Campania ??1 in un p… - PKarpoi : RT @wushurabbit: La Pfizer perde il 5% in borsa (circa 14 miliardi di capitalizzazione) per la 'cattiva notizia' che la variante omicron è… - VerganiGiuseppe : RT @wushurabbit: La Pfizer perde il 5% in borsa (circa 14 miliardi di capitalizzazione) per la 'cattiva notizia' che la variante omicron è… -