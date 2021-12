Patrick Zaki, scarcerato ma non assolto: il ricatto egiziano continua (Di martedì 7 dicembre 2021) Un passo in avanti, importante, per certi versi insperato, ma il traguardo finale è ancora da raggiungere. scarcerato ma non assolto. Ma si sa: nello Stato di polizia chiamato Egitto, quello di ... Leggi su globalist (Di martedì 7 dicembre 2021) Un passo in avanti, importante, per certi versi insperato, ma il traguardo finale è ancora da raggiungere.ma non. Ma si sa: nello Stato di polizia chiamato Egitto, quello di ...

Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - GiuseppeConteIT : La scarcerazione di Patrick #Zaki è un primo passo che ci auguriamo porti alla sua completa assoluzione. Un abbracc… - lucelaluce : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… - giuliaolini : RT @luigidimaio: Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza… -