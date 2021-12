Champions | l’Atletico soffre | ma batte il Porto e vola agli ottavi Borussia Dortmund a valanga

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si sono concluse le gare delle 21 valide per la sesta giornata della fase a gironi di UEFALeague 2021-22. Prosegue l’avventura delMadrid, vittorioso sul campo ostico delper 3-1. Risultato che, unito al ko di stasera, condanna il Milan al quarto posto nel gruppo B. Goleade di Ajax enel gruppo C, ai danni di Sporting CP e Besiktas. Ma è troppo tardi per Haaland e compagni, costretti all’Europa League. Nel girone D, quello dell’Inter, è 1-1 tra lo Shakhtar di De Zerbi e lo Sheriff, che era già certo del posto in Europa League. Ecco tutti i risultati:-Atletico Madrid 1-3Milan-Liverpool 1-2 Ajax-Sporting CP 4-2-Besiktas 5-0Real Madrid-Inter 2-0 Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol ...