Un posto al sole: Vittorio ed il piano contro Speranza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella puntata di oggi di Un posto al sole vedremo Vittorio alle prese con Speranza: il giovane deve fermarla Anticipazioni un posto al sole: Vittorio allontana SperanzaLe anticipazioni di Un posto al sole ci svelano che Vittorio ha sempre più difficoltà nel gestire Speranza. La giovane ormai è persa di lui, ma nello stesso tempo il Del Bue troverà la giusta soluzione per allontanarla. Intanto, Chiara è logorata dai sensi di colpa. Nunzio, desideroso di farle tornare il sorriso, cerca di aiutarla. Fabrizio, infine, è sempre più in crisi: nel suo pastificio è tutto pronto per il lancio del nuovo formato di pasta: le Marinelle.

