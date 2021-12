Regione che vai pasta che trovi, giro d'Italia in 20 formati (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Ripiena, secca o fresca, fatta in casa o industriale: esistono tantissimi formati di pasta e ancora altri se ne continuano a inventare. In Italia mangia pasta il 98% della popolazione, se ne consumano circa 23 kg a testa l'anno e 6 Italiani su 10 la mangiano tutti i giorni. I consumi più elevati si registrano al Sud, dove si realizza un terzo del fatturato di settore. E per quanto questo alimento campeggi sulle tavole degli Italiani con grande frequenza, aggiudicandosi il titolo di vero e proprio simbolo Made in Italy, la varietà e le tradizioni regionali Italiane non hanno risparmiato alla pasta una certa diversità, almeno nei formati. E di conseguenza nei condimenti. Ecco, dunque, il giro ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Ripiena, secca o fresca, fatta in casa o industriale: esistono tantissimidie ancora altri se ne continuano a inventare. Inmangiail 98% della popolazione, se ne consumano circa 23 kg a testa l'anno e 6ni su 10 la mangiano tutti i giorni. I consumi più elevati si registrano al Sud, dove si realizza un terzo del fatturato di settore. E per quanto questo alimento campeggi sulle tavole deglini con grande frequenza, aggiudicandosi il titolo di vero e proprio simbolo Made in Italy, la varietà e le tradizioni regionaline non hanno risparmiato allauna certa diversità, almeno nei. E di conseguenza nei condimenti. Ecco, dunque, il...

Advertising

borghi_claudio : @RobertoBurioni @EricTopol E se vuole le spiego anche perchè NON ESISTE RELAZIONE che dimostri che in stato/regione… - fanpage : La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Attilio Fontana, il presidente di Regione Lom… - reportrai3 : Il premio “Lombardia è Ricerca' è finanziato dalla regione Lombardia, e il tema dell'edizione 2019 è la “Healty agi… - sulsitodisimone : Regione che vai pasta che trovi, giro d'Italia in 20 formati - VitillaroFranco : RT @rubino7004: Strano che faccia solo il controllore e non conduca invece un talk show o non scriva editoriali sul Corriere o su Repubblic… -