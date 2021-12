Pietro Castellitto | Chi è cresciuto a Roma Nord ha fatto il Vietnam

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L'attore, scrittore e registanosi esprime sulla sua adolescenza passata acon termini abbastanza duri che stanno facendo discutere. Nelle ultime ore, l'attore, scrittore e registasta facendo parlare di sé per un'affermazione piuttosto controversa, in cui ha paragonato l'adolescenza in quel dial. È stata pubblicata qualche ora fa dal Messaggero un'intervista con il figlio d'arte, regista de I Predatori e tra gli interpreti dell'ultimo film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, e proprio in questa occasione una frase pronunciata dal giovane artista ci ha messo davvero poco ad attirare l'attenzione del ...

Advertising

elisaxabitudine : Pietro Castellitto parlando di Roma Nord: - fulviovenanzini : Regia di Pietro Castellitto. . . . . . . . #romanord #adolescenzadifficile #roma #pietrocastellitto #vietnam… - SimonaeSto : Consiglio al fanciullo di studiarsi le seguenti serie TV: romanzo criminale e Suburra, se proprio non ha voglia di… - radiosilvana : RT @ANPIRomaPosti: ??”ROMA NORD COME SAIGON…”?????? ?@ANPI_Scuola? ?@radiosilvana??@Moonlightshad1??@rivamesta??@Zetaricordi??@zdizoro?? Pietro… - ANPIRomaPosti : ??”ROMA NORD COME SAIGON…”?????? ?@ANPI_Scuola? ?@radiosilvana??@Moonlightshad1??@rivamesta??@Zetaricordi??@zdizoro?? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Castellitto

Nelle ultime ore, l'attore, scrittore e registasta facendo parlare di sé per un'affermazione piuttosto controversa, in cui ha paragonato l'adolescenza in quel di Roma Nord al Vietnam . È stata pubblicata qualche ora fa dal ...A 13 anni esordì nel film del papà 'Non ti muovere', ma quelli, per, figlio d'arte di Sergioe Margaret Mazzantini , non furono proprio anni facili. In un'intervista su Sette, l'attore scrittore e regista, che a neanche trent'anni ha ...A 13 anni esordì nel film del papà "Non ti muovere", ma quelli, per Pietro Castellitto, figlio d'arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, ...Record assoluto di prevendite in Italia e fan in delirio per Spider-Man: No Way Home. Venduti già oltre 50mila biglietti in meno di ...