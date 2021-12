Massimo Ferrero, arrestato il Presidente della Sampdoria per bancarotta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Guai per Massimo Ferrero, il Presidente della Sampdoria, che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Paolo per reati societari e bancarotta. arrestato Massimo Ferrero, il Presidente della Sampdoria Stando a quanto apprende l’Ansa, il club della Sampdoria non è coinvolto nelle indagini, ma il suo Presidente è stato arrestato e portato in carcere, mentre altre cinque persone sono ai domiciliari. Tra gli arrestati, ai domiciliari, anche la figlia di Ferrero, Vanessa, e Giorgio, suo nipote: anche loro coinvolti negli stessi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Guai per, il, che è statodalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiestaProcura di Paolo per reati societari e, ilStando a quanto apprende l’Ansa, il clubnon è coinvolto nelle indagini, ma il suoè statoe portato in carcere, mentre altre cinque persone sono ai domiciliari. Tra gli arrestati, ai domiciliari, anche la figlia di, Vanessa, e Giorgio, suo nipote: anche loro coinvolti negli stessi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - CosenzaChannel : Tra i reati ipotizzati la bancarotta. La Samp non è coinvolta dalle indagini. L'inchiesta è coordinata dalla procur… - FrancoScarsell2 : Finisce in carcere a San Vittore,il Presidente della Sampdoria e produttore cinematografico,Massimo Ferrero,70 anni… -