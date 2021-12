Le Iene | al fianco di Nicola Savino arriva Federica Pellegrini

(Di lunedì 6 dicembre 2021) 'Ho sempre guardato Lee ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte ci sarà tanta emozione ma saprò godermela. Del resto, cone la Gialappa's Band il divertimento è ...

Federica Pellegrini commenta così la sua conduzione peruna sera a ' Le' alNicola Savino e della Gialappa's Band martedì 7 dicembre, in prima serata su Italia 1 . Leggi Anche Elena ...Fresco di un grande successo discografico, al suoc'è Giulia Stabile , vincitrice della ... Sangiovanni aveva parlato della sua relazione con Giulia in una recente intervista de Le. Facendo ..."Ho sempre guardato Le Iene e ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte ci sarà tanta emozione ma saprò godermela. Del resto, con Nicola e la Gialappa’s Band il divertimento è ...Dopo la conferma di Sangiovanni tra i Big del prossimo Festival di Sanremo, la fidanzata Giulia Stabile ha commentato la notizia su Instagram ...