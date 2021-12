Calciomercato Serie A LIVE: il Milan fa la spesa in difesa, Dybala-Liverpool (Di lunedì 6 dicembre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDÌ 6 DICEMBRE Juventus, sirene inglesi per Dybala: il LIVErpool fa sul serio (CLICCA QUI) Calciomercato Roma, niente Zakaria: tutto su Roca e Grillitsch (CLICCA QUI) Rinnovo Brozovic: si avvicina la tanto attesa fumata bianca. I dettagli (CLICCA QUI) Calciomercato Milan: Milenkovic o Luiz Felipe con i soldi della Champions ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDÌ 6 DICEMBRE Juventus, sirene inglesi per: ilrpool fa sul serio (CLICCA QUI)Roma, niente Zakaria: tutto su Roca e Grillitsch (CLICCA QUI) Rinnovo Brozovic: si avvicina la tanto attesa fumata bianca. I dettagli (CLICCA QUI): Milenkovic o Luiz Felipe con i soldi della Champions ...

Advertising

sportli26181512 : Ex Cagliari e Roma, UFFICIALE: Ibarbo rinnova con il Nagasaki: L'attaccante colombiano Vicotr Ibarbo, con un passat… - LALAZIOMIA : Serie A, per lo scudetto l’Inter è favorita per il bis: in quota inseguono in tre - sportli26181512 : Vigilia di Milan-Liverpool e Real-Inter, la crisi di Mourinho e le plusvalenze: LIVE su Twitch dalle 18.30: Una nuo… - lorenzofalcone5 : … (ma la Juve ovviamente fa più clamore) e se ci manderanno in b, devono mandare in b mezza serie a.… - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO | #Ristovski sfida l'#Italia e strizza l'occhio alla #Juventus: 'Magari un giorno giocherò lì. Ammiro… -