Sanremo 2022 | cantante escluso smette di seguire Amadeus

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 5 dicembre 2021) Mancano ancora alcuni mesi per la prossima edizione del Festival di, ma nel frattempo quest'edizione sta già facendo parlare di sè. Nelle scorse ore sono stati rivelati i nomi di tutti i big che si esibiranno sul palco dell'Ariston in un'edizione che tra ritorno e debutti promette moltissime emozioni.potrà contare per esempio di pezzi da 90 come Massimo Ranieri e Gianni Morandi, Elisa ed Emma Marrone, ma anche di nuovi astri nascenti. Purtroppo anche quest'anno in tanti non sono riusciti a passare le selezioni. Proprio uno di questi, secondo molti utenti, si sarebbe reso protagonista di un gesto di ripicca nei confronti di. Stash ha tolto il follow adSembrerebbe che nelle scorse ore, infatti, Stash dei The Kolors avrebbe smesso diil ...