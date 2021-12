Premier League 2021/2022: il Manchester United piega il Crystal Palace, tris del Tottenham (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Manchester United piega 1-0 il Crystal Palace nel match valevole per la quindicesima giornata di Premier League 2021/2022 grazie alla rete siglata da Fred al 77? della ripresa. I Red Devils, dunque, rialzano finalmente la testa e si riportano a ridosso della zona Europa League con 24 punti. Netto successo per il Tottenham di Antonio Conte, che si sbarazza con un netto 3-0 del Norwich fanalio di coda: decidono i gol messi a referto da Lucas Moura, Davinson Sanchez e Hueng-Min Son. In virtù di questo successo gli Spurs consolidano il loro quinto posto andando a quota 25. Pari e spettacolo, invece, tra Leeds e Brentford: alle reti realizzate da Tyler Roberts e Patrick Bamford rispondono i gol di ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Il1-0 ilnel match valevole per la quindicesima giornata digrazie alla rete siglata da Fred al 77? della ripresa. I Red Devils, dunque, rialzano finalmente la testa e si riportano a ridosso della zona Europacon 24 punti. Netto successo per ildi Antonio Conte, che si sbarazza con un netto 3-0 del Norwich fanalio di coda: decidono i gol messi a referto da Lucas Moura, Davinson Sanchez e Hueng-Min Son. In virtù di questo successo gli Spurs consolidano il loro quinto posto andando a quota 25. Pari e spettacolo, invece, tra Leeds e Brentford: alle reti realizzate da Tyler Roberts e Patrick Bamford rispondono i gol di ...

