Preghiamo oggi 5 dicembre la Madonna Annunziata di Pontremoli | Le apparizioni avvolte dal silenzio

(Di domenica 5 dicembre 2021) Più volte si presenta ad una giovane, davanti ad un’edicola sacra, da cui prende il nome la stessa devozione mariana. Il fenomeno pur conservando una dimensione piuttosto intima, richiama molti fedeli locali e pellegrini che si rivolgono alla Vergine invocandola. Tutt’ora viene custodito con grande cura dalla comunità locale, come patrimonio di spiritualità e riferimento L'articololadiLedalproviene da La Luce di Maria.

Advertising

jessytrave : RT @alexmagnicxc: Questa è Vanessa oggi con ancora i postumi dell' aggressione subita sabato 20 scorso dal suo ex marito . Sua unica colp… - Pinkyro83542917 : Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno. Siete emozionati? Preghiamo tutti per il meglio, buona fortuna, successo e sp… - KattInForma : Oggi 5 dicembre preghiamo San Pelino da Brindisi: combatte contro il pericolo che minaccia la Chiesa - SF_RL_Featuring : Oggi, sabato, preghiamo e meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario nella lotta contro il maligno. La Madon… - KattInForma : Preghiamo oggi 4 dicembre la Madonna della Croce | Il suo dono appare inspiegabilmente -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiamo oggi

La Luce di Maria

Peccato che chireclama lo "spegnimento" sia lo stesso che ieri ne sollecitava l'"accensione". ... Vidi rispettare la nostra privacy". Insomma, un "nuovo corso" all'insegna della ...... 34 anni, e Maria Luce, 31, genitori di due bambini chehanno 5 e 3 anni, i quali potranno ... i due pensionati avrebbero messo subito le cose in chiaro: "Noi amiamo la quiete, vidi non ...Più volte si presenta ad una giovane, davanti ad un’edicola sacra, da cui prende il nome la stessa devozione mariana. Il fenomeno pur conservando una dimensione piuttosto intima, richiama molti fedeli ...Lo ha esclamato il Papa, nella catechesi dell'udienza di oggi, dedicata alla figura di San Giuseppe come uomo giusto e promesso sposo di Maria . IL TESTO INTEGRALE DELLA CATECHESI Tante volte ci senti ...