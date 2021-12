La Cnn licenzia Chris Cuomo | il giornalista ha coperto lo scandalo sessuale del fratello video

(Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo la sospensione decisa martedì, la Cnn ha infineto, accusato di avere aiutato ilAndrew nella vicenda delloche ha visto coinvolto l’ex governatore dello Stato di New York., uno dei volti più noti dell’emittente all news, aveva fatto parte dell”unità di crisi’ allestita dalper fronteggiare le accuse che gli erano state rivolte. “Questo non è il modo con il quale vorrei Per continuare a leggere l'articolo sostienici oppure accedi . L'articolo Secolo d'Italia.

"Questo non è il modo con il quale vorrei mettere fine al mio tempo alla, ma ho già raccontato perché e in che modo ho aiutato mio fratello", ha dichiarato Chris Cuomo in un comunicato, dicendosi ...La dirigenza della "" aveva deciso di sospendere il popolare anchorman a inizio settimana, in attesa di verificare "le nuove informazioni" sul suo coinvolgimento nel caso del fratello. Verifiche ...Dopo la sospensione decisa martedì, la Cnn ha deciso di licenziare Chris Cuomo, accusato di avere aiutato il fratello Andrew nella vicenda ...