Vaccino 5-11 anni | Palù | “In Usa 4 milioni di bimbi vaccinati senza reazioni avverse”

"Negli Stati Uniti contro il covid sono stati vaccinati 4 milioni e 300mila bambini, una platea superiore a quella dei bimbi che potenzialmente dovrebbero essere vaccinati dai 5 agli 11 anni in Italia. La società scientifica statunitense di pediatria non ha segnalato nessun caso di reazione avversa grave in questi bambini". Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, si esprime così sul Vaccino covid per i bambini della fascia 5-11 anni rispondendo alle domande dei ragazzi nel corso di "Live In Courmayeur" organizzato da Sky Tg24. In Italia, la somministrazione delle dosi partirà il 16 dicembre. "Tremila bambini", su cui è stato sperimentato il Vaccino per Covid-19 negli studi, "sono più di quanti sono stati testati per il ...

