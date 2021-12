The Voice Senior: il padre di Laura Pausini al talent (Di sabato 4 dicembre 2021) Fabrizio Pausini, il padre della celebre Laura, si è presentato a The Voice Senior, conquistando i giudici con un brano di di Charles Aznavour. Il padre di Laura Pausini, Fabrizio, si è presentato durante la seconda puntata del talent show The Voice Senior: il 76enne originario di Solarolo (Emilia-Romagna), si è esibito con il brano “Io tra di voi” di Charles Aznavour. Fabrizio è riuscito a conquistare i quattro giudici, inizialmente ignari della sua parentela con Laura Pausini. Fabrizio Pausini a The Voice Senior: il padre di Laura convince tutti i ... Leggi su ck12 (Di sabato 4 dicembre 2021) Fabrizio, ildella celebre, si è presentato a The, conquistando i giudici con un brano di di Charles Aznavour. Ildi, Fabrizio, si è presentato durante la seconda puntata delshow The: il 76enne originario di Solarolo (Emilia-Romagna), si è esibito con il brano “Io tra di voi” di Charles Aznavour. Fabrizio è riuscito a conquistare i quattro giudici, inizialmente ignari della sua parentela con. Fabrizioa The: ildiconvince tutti i ...

