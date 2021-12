Reddito di cittadinanza | Salvini | «Va a 500mila under 30 | ma per lavorare chiamiamo 80mila migranti»

(Di sabato 4 dicembre 2021) Un esercito digiovani italiani riceve direttamente o indirettamente, tramite la propria famiglia, ildi. A rendere noto il numero degli30 «che percepiscono ilo vivono a casa, in una famiglia che percepisce il» è stato Matteo, spiegando di essersi «fatto dare i dati dall’Inps di ottobre 2021».: «Ildiva a30» «Spiegatemi perché allora il governo porta avanti il decreto flussi per far entrarelavoratori, mente ci sono mezzo milione di giovani sul divano», ha detto il leader della Lega, intervenendo, a Erba, al convegno di Id – Lega ...

danieleviotti : 30 miliardi di evasione fiscale. Notizia nascosta nelle pagine interne dei giornali. Ricordate i titoloni sul reddi… - LegaSalvini : ?? SCOPERTI A BOLOGNA ALTRI 62 ‘FURBETTI’ DEL REDDITO DI CITTADINANZA. TRA LORO ANCHE DETENUTI - Noiconsalvini : REDDITO DI CITTADINANZA, 62 'FURBETTI' SCOVATI A BOLOGNA. TRA LORO ANCHE DETENUTI - Martino31805246 : @M_gabanelli E quali sarebbero le famiglie povere? Lo sai tu quali? Sono quelle del reddito di cittadinanza? Magari rumene o camorriste? - CiccioniSe : RT @giuliocavalli: L’Italia resta prima in Europa per mancato gettito Iva con un danno di 30,1 miliardi. Ma nessuno sbatte il ‘furbone’ in… -

Nulla contro il caro vita, i salari restano bloccati, confermato l'attacco aldie ai pensionati al minimo. Non bastasse, restano nel dimenticatoio la sanità, la scuola e il ...Su 41 lavoratori 40 sono risultati in nero e solo uno in regola. Tra gli irregolari 8 percepivano ildi. È quanto emerso da dal controllo effettuato dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale dell'arma, insieme a quelli dei reparti specializzati del nucleo ...Tra le province di Milano e Monza Brianza i carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno eseguito provvedimento di custodia cautelare, emesso dal .... Secondo quanto ricostruito nel corso dell ...Il lavoro, i licenziamenti, l'aumento di tariffe e bollette ma soprattutto la sanità che continua a lavorare in affanno in Calabria. In piazza Kennedy la mobilitazione contro le politiche del Governo ...