La stalker che perseguita Elena Santarelli: ecco di chi si tratta (Di sabato 4 dicembre 2021) Elena Santarelli, la showgirl in passato ha dichiarato che c'è un limite a tutto, proprio perché dopo tanti anni di sopportazione privata, ha deciso di denunciare pubblicamente la stalker che da diversi anni la sta perseguitando sul web. Attraverso il suo profilo Instagram, la showgirl ha mostrato la sua rabbia e la frustrazione per l'impossibilità di fermare la donna sconosciuta che la tormenta da circa due anni. Elena Santarelli, chi è la stalker che continua a perseguitarla da due anni (Screenshot)A quanto pare l'obiettivo della stalker sembra essere suo figlio Giacomo, avuto durante la relazione con Bernardo Corradi, i messaggi della sconosciuta augurano al piccolo la morte e il ritorno del cancro.

