Gf Vip 2021, Katia Ricciarelli umilia Manila Nazzaro: “Svergognata” (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si risparmia mai in quanto a giudizi sulle altre donne presenti al Grande Fratello Vip, la temeraria Katia Ricciarelli. Questa volta è toccato a Manila Nazzaro esser squadrata dall’ occhio attento della cantante. L’ ex Miss Italia indossava un pigiamino alquanto succinto, quando la Ricciarelli alla presenza di Carmen Russo ha esclamato: “Ma guarda qua questa Svergognata”, frase accompagnata da una risatina sarcastica. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: “Io la amo davvero” Alex Belli fa sul serio con Soleil Sorge e si lascia andare sempre di più a dichiarazioni molto compromettenti GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: “Io la amo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 dicembre 2021) Non si risparmia mai in quanto a giudizi sulle altre donne presenti al Grande Fratello Vip, la temeraria. Questa volta è toccato aesser squadrata dall’ occhio attento della cantante. L’ ex Miss Italia indossava un pigiamino alquanto succinto, quando laalla presenza di Carmen Russo ha esclamato: “Ma guarda qua questa”, frase accompagnata da una risatina sarcastica. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: “Io la amo davvero” Alex Belli fa sul serio con Soleil Sorge e si lascia andare sempre di più a dichiarazioni molto compromettenti GF Vip, passione alle stelle tra Alex e Soleil: “Io la amo ...

Advertising

hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 04, 2021 at 11:31AM - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 3 dicembre 2021. The Voice Senior (3,5 milioni – 18.5%) batte GF Vip (2,9 mln – 19.1%). In sal… - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 3 dicembre 2021. The Voice Senior (35 milioni – 18.5%) batte GF Vip (29 mln – 19.1%). In salita… - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior, GF Vip 6 - infoitcultura : Ascolti tv di venerdì 3 dicembre 2021: The Voice Senior (18.5%), Grande Fratello Vip (19.1%) | Dati Auditel -