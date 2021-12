Luciana Littizzetto: “Con i miei figli in affido ho scoperto che ho Satana dentro” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Pensavo di non avere Satana dentro e poi invece ho scoperto di averne le tracce, perché ci sono dei momenti in cui mi fanno arrabbiare tantissimo. La dote che di sicuro non ho è la pazienza, ma con loro qualche sbavatura mi è venuta. E ho scoperto l’accettazione, che non è rassegnazione, ma è lasciare che le cose avvengano da sole. Tu hai messo i semi, devi aspettare che fioriscano”. È un’intervista davvero toccante quella fatta dal Corriere della Sera a Luciana Littizzetto. Il tema è quello del suo rapporto con i figli in affido, la sua esperienza di maternità così come l’ha raccontata nel suo nuovo libro, “Io mi fido di te”: da quindici anni, infatti, condivide la sua vita con Vanessa e Jordan, con cui ha costruito (a fatica) un legame inscindibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Pensavo di non averee poi invece hodi averne le tracce, perché ci sono dei momenti in cui mi fanno arrabbiare tantissimo. La dote che di sicuro non ho è la pazienza, ma con loro qualche sbavatura mi è venuta. E hol’accettazione, che non è rassegnazione, ma è lasciare che le cose avvengano da sole. Tu hai messo i semi, devi aspettare che fioriscano”. È un’intervista davvero toccante quella fatta dal Corriere della Sera a. Il tema è quello del suo rapporto con iin, la sua esperienza di maternità così come l’ha raccontata nel suo nuovo libro, “Io mi fido di te”: da quindici anni, infatti, condivide la sua vita con Vanessa e Jordan, con cui ha costruito (a fatica) un legame inscindibile ...

