Va a fare il vaccino antiCovid con un braccio in silicone: scoperto e denunciato (Di giovedì 2 dicembre 2021) È finita male la "pensata geniale" di un 50enne biellese che si è presentato a fare il vaccino con un braccio in silicone pensando così di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il green pass. L'uomo... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 dicembre 2021) È finita male la "pensata geniale" di un 50enne biellese che si è presentato ailcon uninpensando così di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il green pass. L'uomo...

Advertising

repubblica : Biella, No Vax va a fare il vaccino con avambraccio in silicone per ottenere il Green Pass: l'infermiera non ci cas… - MediasetTgcom24 : Biella, va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato #Covid - repubblica : No Vax con un braccio in silicone va a fare il vaccino per ottenere il Green Pass: denunciato [di Carlotta Rocci] - qazzor : Siamo un popolo di geni sprecati ?????? - SilviaL31165731 : Ma che dicono da #deldebbio che x andare a #parlare con #draghi non è #sufficiente il #greenpass per chi ha la… -