SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 2 dicembre

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Idell’deldi, 22021. La combinazioneè 15, 24, 48, 60, 70, 89, Jolly 34 e Superstar 17. Nessun 6 né 5+. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 119.400.000. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I numeri dell'estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 2 dicembre 2021. La combinazione vincente è 15, 24, 48, 60, 70, 89, Jolly 34 e Superstar 17. Nessun 6 né 5+. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 119.400.000. Ecco le estrazioni di giovedì 2 dicembre, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato.