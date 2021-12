Spider-Man: No Way Home, una nuova foto di Doctor Octopus (Di giovedì 2 dicembre 2021) Una nuova foto tratta dal film Spider-Man: No Way Home mostra il giovane eroe alle prese con Doctor Octopus, il villain interpretato da Alfred Molina. Una nuova foto del film Spider-Man: No Way Home ritrae il protagonista in difficoltà mentre è alle prese con Doctor Octopus, il villain interpretato da Alfred Molina. L'attore è una delle star che ritornerà nell'universo di Peter Parker dopo esserne stato uno dei protagonisti delle precedenti trilogie. L'immagine inedita di Spider-Man: No Way Home è stata pubblicata dal magazine Empire ed è accompagnata da alcune dichiarazioni di Tom Holland. Il protagonista del film ha infatti raccontato: "Quando mi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Unatratta dal film-Man: No Waymostra il giovane eroe alle prese con, il villain interpretato da Alfred Molina. Unadel film-Man: No Wayritrae il protagonista in difficoltà mentre è alle prese con, il villain interpretato da Alfred Molina. L'attore è una delle star che ritornerà nell'universo di Peter Parker dopo esserne stato uno dei protagonisti delle precedenti trilogie. L'immagine inedita di-Man: No Wayè stata pubblicata dal magazine Empire ed è accompagnata da alcune dichiarazioni di Tom Holland. Il protagonista del film ha infatti raccontato: "Quando mi ...

