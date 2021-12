(Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - San, in provincia di Macerata, è stato scelto dall'UNWTO come “” italiano. L'annuncio è avvenuto poco fa durante l'assemblea dell'Organismo delle Nazioni Unite per il Turismo. “È con particolare orgoglio – osserva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - che un piccolo comune italiano, per di più colpito in passato anche dal terremoto, sia stato indicato dall'UNWTO quale. “Una scelta – aggiunge il ministro - che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti, i luoghi del cuore, ma ugualmente carichi di storia, tradizioni, cultura. Territori che ci confermano come l'Italia sia tutta da scoprire”.

Advertising

sulsitodisimone : San Ginesio è il miglior villaggio turistico al mondo - AnsaMarche : Garavaglia, San Ginesio miglior villaggio italiano. L'annuncio all'assemblea dell'Organismo Nazioni Unite Turismo - CronacheMc : Il riconoscimento arriva dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto). Il comune è stato l'… - iconanews : Garavaglia, San Ginesio miglior villaggio italiano - AldoStelluti : RT @MTurismoItalia: Il borgo di San Ginesio è stato scelto dall’ @UNWTO come “miglior villaggio turistico” italiano. Una scelta che punta… -

Ultime Notizie dalla rete : San Ginesio

Agenzia ANSA

Parliamo di, in provincia di Macerata : il comune (circa 3.000 abitanti) stato scelto dall'"Organizzazione mondiale per il turismo" come "miglior villaggio turistico" italiano. L'annuncio ..., in provincia di Macerata, è stato scelto dall'Omt come "miglior villaggio turistico" italiano. L'annuncio è avvenuto poco fa durante l'assemblea dell'Organismo delle Nazioni Unite per il ...Arriva Florindo Longo alla Civitanovese. Il difensore classe 2002 proviene dal Lanciano eccellenza abruzzese. Cresciuto nel Teramo, ha giocato in D con l'Avezzano e in Eccellenza con la Bagicalupo, Va ...La scelta arriva dall’«Organizzazione mondiale per il turismo». Votato per sostenibilità, bellezza ambientale e architettonica. Il ministro Garavaglia: «Conferma che l’Italia è tutta da scoprire». La ...