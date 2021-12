Raul Cremona, chi è il figlio e dj famoso Giordano: “Sono orgoglioso di lui” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei volti storici della trasmissione Zelig è sicuramente quello di Raul Cremona, affermatosi all’interno del programma e al grande pubblico grazie al personaggio del Mago Oronzo, che gli ha dato grandissima visibilità. Scopriamo qualcosa in più però sul celebre attore comico, in particolare sulla sua vita privata. Non sappiamo molto della dolce metà di Raul Cremona: sappiamo che il comico è sposato con una donna inglese e che i due hanno due figli: Giordano e Leonardo. Molto di più sappiamo invece di su suo figlio Giordano, che è conosciuto col nome Kremont ed è un dj e producer. Fa parte, insieme a Federico Mercuri, del duo Merk & Kremont, un punto di rifeirmento per la musica elettronica e house. La carriera dei due dj è di primissimo piano, i due hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei volti storici della trasmissione Zelig è sicuramente quello di, affermatosi all’interno del programma e al grande pubblico grazie al personaggio del Mago Oronzo, che gli ha dato grandissima visibilità. Scopriamo qualcosa in più però sul celebre attore comico, in particolare sulla sua vita privata. Non sappiamo molto della dolce metà di: sappiamo che il comico è sposato con una donna inglese e che i due hanno due figli:e Leonardo. Molto di più sappiamo invece di su suo, che è conosciuto col nome Kremont ed è un dj e producer. Fa parte, insieme a Federico Mercuri, del duo Merk & Kremont, un punto di rifeirmento per la musica elettronica e house. La carriera dei due dj è di primissimo piano, i due hanno ...

