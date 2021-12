Quasi una legislatura di attesa, poi la proclamazione: la storia del senatore Boccardi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo Quasi un'intera legislatura passata ad attendere, Michele Boccardi è stato proclamato senatore. Impressioni e programmi del parlamentare forzista Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopoun'interapassata ad attendere, Micheleè stato proclamato. Impressioni e programmi del parlamentare forzista

Advertising

enpaonlus : Gli animali, di quasi 10 giorni di vita, erano stati lasciati in una scatola, sotto la pioggia… - teatrolafenice : ?? Ci prepariamo per la Sinfonia n. 9 di Beethoven. È come se quanto appreso dalla lezione di 'Fidelio' non terminas… - fattoquotidiano : Due settimane di occupazione nella sede centrale, una raffica di manifestazioni e alla fine i ricercatori precari d… - SWEEATXWALLS : voglio imparare ad amarmi tanto, però devo andare piano. oggi sono riuscita a mettere dopo quasi due anni un top e… - Francesca_0805 : @InsanityAngel1 Ma non lo so perché cambia 1000000 volte idea e dice 10000 cose diverse, non lo sopporta quasi più… -