Plusvalenze Juventus: la Procura interroga Manna. Le ultime (Di giovedì 2 dicembre 2021) Plusvalenze Juventus: dopo Cherubini e Arrivabene è il turno di Manna, responsabile dell'Under 23 bianconera Proseguono gli interrogatori dei testimoni nell'inchiesta sul caso Plusvalenze presso la Procura di Torino. Oggi pomeriggio era prevista la convocazione Giovanni Manna, il dirigente del club responsabile della Juventus U23. Dopo aver sentito nei giorni scorsi il direttore sportivo Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, oggi pomeriggio era dunque in programma l'audizione di un altro manager bianconero. Fra le Plusvalenze che interessano gli inquirenti ci sono anche quelle realizzate sugli scambi di giocatori giovani.

