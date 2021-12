Merkel, ultimo atto: 'Sì a lockdown per non vaccinati e all'obbligo annunciato da Scholz' (Di giovedì 2 dicembre 2021) La cancelliera uscente avvia l'iter parlamentare per una legge sull'obbligo vaccinale. 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia', ha dichiarato Leggi su tg.la7 (Di giovedì 2 dicembre 2021) La cancelliera uscente avvia l'iter parlamentare per una legge sull'vaccinale. 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia', ha dichiarato

paolo_ortenzi : La banda della Bundswehr saluta l'ultimo giorno della Merkel intonando la RITIRATA... - wuminchia : @valy_s la merkel ha fatto l'ultimo regalo ai suoi padroni internazionali, credo che questa cabala di criminali si… - intendancer89 : @FQLive E brava la Merkel fino all’ultimo minuto del suo mandato .?? ???? - coppellottis : L’8 dicembre sarà l’ultimo giorno dell’Era Merkel ?? - annapaolaconcia : RT @kolozika: Cala per terzo giorno in Germania indice settimanale Covid: per #RKI è 439,2, (lunedì record 452,4). Le nuove infezioni in 2… -