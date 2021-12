Lavoro, in Italia la crescita c’è, di donne senza lavoro e precari (Di venerdì 3 dicembre 2021) Eccola la crescita economica celebrata a reti unificate: c’è un record del Pil (+6,2%), dovuto a un rimbalzo parziale dopo il crollo terrificante causato dal Covid (-8,9%), e un record di precariato con un aumento dell’occupazione legato in maggioranza a rapporti di lavoro a termine. Le più escluse sono le donne. Questo è un paese che, anche con il «governo senza formule politiche» non riesce a garantire il diritto al lavoro per loro. LO DICE L’ISTAT. A ottobre scorso, su … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Eccola laeconomica celebrata a reti unificate: c’è un record del Pil (+6,2%), dovuto a un rimbalzo parziale dopo il crollo terrificante causato dal Covid (-8,9%), e un record diato con un aumento dell’occupazione legato in maggioranza a rapporti dia termine. Le più escluse sono le. Questo è un paese che, anche con il «governoformule politiche» non riesce a garantire il diritto alper loro. LO DICE L’ISTAT. A ottobre scorso, su … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

