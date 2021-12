Evasione Iva, primato Italia nell’Ue: un danno economico di 30 miliardi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un altro bel primato di cui non possiamo di certo andare fieri. Nel 2019 l’Italia si conferma prima in Ue per l’Evasione Iva in valore nominale, con perdite per lo Stato di 30,1 miliardi di euro, mentre è quinta per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 21,3%, dietro solo a Romania (34,9%), Grecia (25,8%), Malta (23,5%) e Lituania (21,4%). Lo spiattella Bruxelles all’Europa l’annuale rapporto sull’Iva della Commissione Ue che sottolinea come l’Unione abbia perso 134 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un altro beldi cui non possiamo di certo andare fieri. Nel 2019 l’si conferma prima in Ue per l’Iva in valore nominale, con perdite per lo Stato di 30,1di euro, mentre è quinta per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 21,3%, dietro solo a Romania (34,9%), Grecia (25,8%), Malta (23,5%) e Lituania (21,4%). Lo spiattella Bruxelles all’Europa l’annuale rapporto sull’Iva della Commissione Ue che sottolinea come l’Unione abbia perso 134 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

