Bari, l’ex Rivas: “Atmosfera particolare al San Nicola, può essere l’anno della B” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le dichiarazioni dell'ex centrocampista del Bari sulle chance promozione della compagine di Mignani, capolista del girone C di Lega Pro Leggi su mediagol (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le dichiarazioni dell'ex centrocampista delsulle chance promozionecompagine di Mignani, capolista del girone C di Lega Pro

Advertising

Mediagol : Bari, l’ex Rivas: “Atmosfera particolare al San Nicola, può essere l’anno della B” - sportli26181512 : Catanzaro, UFFICIALE: Vivarini è il nuovo allenatore: Il Catanzaro ha ufficializzato l'ingaggio in panchina di Vinc… - Mediagol : Bari, l’ex Mora: “E’ l’anno buono? Diciamolo piano. Ecco cosa serve per vincere” - ardigiorgio : amministratore delegato della Bari Porto Mediterraneo (società di servizi fallita a seguito di scontri giudiziari c… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Foggia, chiesto un nuovo arresto per l’ex sindaco Franco Landella -