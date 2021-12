Disability card, da febbraio le domande: ecco come richiederla sul sito Inps LE AGEVOLAZIONI (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Niente più faldoni di carta da portarsi in giro, niente più certificati e cartelle cliniche da presentare ma esibire solo una semplice tesserina con tanto di foto e QR Code con tutti i dati, nel ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Niente più faldoni di carta da portarsi in giro, niente più certificati e cartelle cliniche da presentare ma esibire solo una semplice tesserina con tanto di foto e QR Code con tutti i dati, nel ...

