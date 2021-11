Una Vita, anticipazioni 1 dicembre: Maite racconta a Camino che è stata Felicia a farla tornare da lei (Di martedì 30 novembre 2021) Una Vita, anticipazioni 1 dicembre: domani assisteremo alla piena riconcilazione tra Felicia e Camino. A cos’altro? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 1 dicembre: Maite svela a Camino la verità su Felicia Felicia ha appena acconsentito alla partenza di Camino per Parigi con Maite. La Zaldùa arriva e chiede alla madre dell’amata come sia andato il suo viaggio con Marcos. Camino è interdetta e la pittrice la informa che Felicia l’ha ritrovata nella capitale francese e le ha chiesto di tornare ad Acacias. Si è anche fatta venire a prendere. Bellita si esibisce pubblicamente, ma succede un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 novembre 2021) Una: domani assisteremo alla piena riconcilazione tra. A cos’altro? Scopriamolo insieme! Unasvela ala verità suha appena acconsentito alla partenza diper Parigi con. La Zaldùa arriva e chiede alla madre dell’amata come sia andato il suo viaggio con Marcos.è interdetta e la pittrice la informa chel’ha ritrovata nella capitale francese e le ha chiesto diad Acacias. Si è anche fatta venire a prendere. Bellita si esibisce pubblicamente, ma succede un ...

