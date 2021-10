Napoli | 17enne accoltella la vicina per posto auto | in carcere coi genitori

Advertising

Un' intera famiglia, padre, madre e figlio, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a una vicina di casa ... a Marano di. Sono tre le persone arrestate per ...La 34enne ha ripreso la discussione con la madre del, poi sono intervenuti l'uomo e il ... Mentre il ragazzo è stato affidato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a. Intanto le ...Quasi un’intera famiglia in manette per il tentato omicidio commesso ieri pomeriggio a Marano, in Via Campania. Vittima una 34enne ...L'accusa per tutti e tre è di tentato omicidio. Ieri pomeriggio a Marano le quattro pugnalate dopo la lite. La vittima è in prognosi riservata all'ospedale di Pozzuoli ...