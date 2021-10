(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ritengo che dialogare fino all’estremo possibile sia molto importante per stemperare le, perché l’uso anche quando legittimo della forza deve essere un’estrema necessità quando la divisa e gli ideali che rappresenta vengono violati”. È questa la filosofia deldi, Vincenzo, 60 anni che arriva da Genova e sostituisce Giuseppe De Matteis”. “La gestione diè molto difficile è una città pervasa da un continuo impegno della polizia di stato sul fronte dell’ordine pubblico e da una pressione forte sul territorio”. “C’è la Tav, ci sono le problematiche in città” spiega ancoranella conferenza stampa di presentazione. “La Questura dev’essere la casa di tutti, una casa di cristallo, si può sbagliare e gli ...

Advertising

nuovasocieta : Il nuovo questore di #Torino Ciarambino: “Dialogo prima di violenza. Lotte Tav e tensioni sociali nodi fondamentali” - CristinaSpecial : RT @AltreVociEd: ??Esce oggi TERRA SPORCA il nuovo appassionante romanzo giallo di @MarcoSpeciale2 ?? Immergendovi nell'indagine, vi ritrover… - la_libraia : RT @AltreVociEd: ??Esce oggi TERRA SPORCA il nuovo appassionante romanzo giallo di @MarcoSpeciale2 ?? Immergendovi nell'indagine, vi ritrover… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Cambio al vertice della #Questura a #Genova. Il nuovo #questore del capoluogo ligure sarà Orazio D'Anna, originario di #B… - quotidianopiem : Vincenzo Ciarambino nuovo questore di Torino -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo questore

La Stampa

... anche per aver violato il citato ordine deldi lasciare il territorio di Siracusa. Infine, è stato chiesto all'Autorità Giudiziaria competente un nulla osta per l'emanazione di un...... anche per aver violato il citato ordine deldi lasciare il territorio di Siracusa. Infine, è stato chiesto all'Autorità Giudiziaria competente un nulla osta per l'emanazione di un...Pugliese, 60 anni, è stato questore a Genova: “Visiterò il cantiere Tav per dare un segnale di vicinanza ai miei uomini” ...Vincenzo Ciarambino è il nuovo questore di Torino (subentra a Giuseppe De Matteis). Sessant’anni, pugliese di origine, sposato con tre figli. La sua famiglia risiede nelle vicinanze di Venezia, dove h ...