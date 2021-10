Calciomercato Serie A LIVE: tutti vogliono Bremer, anche l’Atletico su Insigne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative,i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE Fiorentina, possibile divorzio con Vlahovic a gennaio (CLICCA QUI) Cagliari a caccia di un attaccante: ipotesi Carroll (CLICCA QUI) Se Insigne non rinnova c’è anche l’Atletico Madrid (CLICCA QUI)Calciomercato Juve, nome inedito per il centrocampo (CLICCA QUI) Fiorentina, primi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative,i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE Fiorentina, possibile divorzio con Vlahovic a gennaio (CLICCA QUI) Cagliari a caccia di un attaccante: ipotesi Carroll (CLICCA QUI) Senon rinnova c’èMadrid (CLICCA QUI)Juve, nome inedito per il centrocampo (CLICCA QUI) Fiorentina, primi ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus sorpresa inaspettata | Puntato il big della Serie A - fantapiu3 : Le ??quotazioni?? #fantacalcio aggiornate della #SerieA 21/22 targate #Fantapiu3 #FantaLeghe #seriea #calciomercato… - LumsaNews : Tanti campioni over 30 infortunati. I club potrebbero cederli nel prossimo calciomercato per alleggerire il bilanci… - fantapiu3 : Le ??quotazioni?? aggiornate della #SerieA di - LALAZIOMIA : #Estero #Inghilterra #Inter #Juventus #Lazio Calciomercato Juventus e Inter, irrompe Klopp: scippo in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie De Sciglio, un assist per la Juve e per se stesso: comincia la rincorsa al rinnovo Guarda tutte le partite di Serie A TIM della Juventus su DAZN. Attiva ora

Sinibaldi, lo sconosciuto che cambiò il calcio In quel momento sta giocando nel Perpignan, squadra della serie cadetta francese. I dirigenti del Club non hanno un dubbio alcuno: gli affidano la panchina per permettergli di fare quello che in ...

Calciomercato: Nicolas Viola ritrova la serie A. Lo aspetta Mihajlovic CityNow Guarda tutte le partite diA TIM della Juventus su DAZN. Attiva oraIn quel momento sta giocando nel Perpignan, squadra dellacadetta francese. I dirigenti del Club non hanno un dubbio alcuno: gli affidano la panchina per permettergli di fare quello che in ...