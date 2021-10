Psg, Icardi può rescindere il contratto (Di martedì 19 ottobre 2021) Icardi può lasciare a zero dal PSG. L’attaccante argentino potrebbe rescindere il proprio contratto con il club Qualora le indiscrezioni di Canal 13 fosse confermate, Mauro Icardi potrebbe rescindere il contratto col PSG in caso di mancata riappacificazione con Wanda Nara. Difficile situazione per l’attaccante argentino, che questa sera non è stato convocato per la gara con il Lipsia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021)può lasciare a zero dal PSG. L’attaccante argentino potrebbeil propriocon il club Qualora le indiscrezioni di Canal 13 fosse confermate, Mauropotrebbeilcol PSG in caso di mancata riappacificazione con Wanda Nara. Difficile situazione per l’attaccante argentino, che questa sera non è stato convocato per la gara con il Lipsia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Clamoroso dall'Argentina: Icardi minaccia di lasciare il PSG se Wanda Nara non torna con lui - LeoAriasPrensa : URGENTE 7.15 // MAURO ICARDI AMENAZA CON DEJAR EL PSG - MomentiCalcio : PSG, l’ex Jerome Rothen attacca Icardi: “Fatto un grande investimento, dovrebbe stare in tribuna” - CalcioNews24 : #Psg, per #Icardi possibile rescissione del contratto ?? - Yas_Friends : A este paso, el PSG primero echa a Pochettino que a Icardi. -