“Eleganti e felicissimi” Lapo Elkann e Joana Lemos | le foto del matrimonio segretissimo

(Di martedì 19 ottobre 2021)si sono sposati in gran segreto lo scorso 7 ottobre a Tavira, in Portogallo. Lontano dai flash dei paparazzi, la cerimonia è avvenuta tra una cerchia molto ristretta di familiari e amici. Dopo due anni di fidanzamento, l’ex pilota di rally oggi imprenditore ehanno coronato il sogno della loro vita. Una cena di beneficenza e tra i due è sbocciato subito l’amore. A due anni da quel loro primo incontro,hanno deciso di festeggiare le nozze proprio nel paese natio della. Di quest’ultima non si sa molto. Tuttavia durante un’intervista rilasciata a 7, è statostesso a dire qualcosa in più su di lei e sulla loro storia d’amore: “È una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eleganti felicissimi

Caffeina Magazine

Anche loro hanno sfilato sul red carpet , mano nella mano,e splendenti. Non solo per ... Sonoe finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore. Qualcuno avrà la sensazione che ...Anche loro hanno sfilato sul red carpet , mano nella mano,e splendenti. Non solo per ... Sonoe finalmente potranno coronare il loro sogno d'amore. Qualcuno avrà la sensazione che ...Roger Waters si è sposato per la quinta volta a 78 anni. L'ex leader dei Pink Floyd lo ha annunciato sui social con una serie di immagini che lo ritraggono nel giorno delle nozze accanto alla moglie K ...