Stefano Lo Russo | chi è il nuovo sindaco della città di Torino

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Carriera e curiosità su , ecco cosa c’è da sapere. Ladi, storicamente ancorata a sinistra ha unche prende il posto di Chiara Appendino: la sindaca del Movimento 5 Stelle, dopo l’exploit di 5 anni fa, non si era nemmeno ricandidata, preferendo cedere il passo a una nuova candidatura pentastellata, dopo la condanna subito. Al suo posto, grazie alla vittoria di oggi nel ballottaggio,Lo. (screenshot video)Lo storico esponente del Partito democratico torinese ha avuto la meglio nel ballottaggio su Paolo Damilano, che era a capo di una larga coalizione di centrodestra. Nessuno dei due candidati aveva stretto apparentamenti in vista del ballottaggio e il risultato non era quindi per nulla scontato. —>>> Leggi anche Roberto ...

danieleviotti : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - Michelefanesi : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - cmqpiena : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - Sissi48353305 : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - alexchicchi : RT @you_trend: ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: STEFANO LO RUSSO È ELETTO SINDACO DI #TORINO #Ballottaggi #MaratonaYouTrend -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Russo

Corriere della Sera

A Torino il candidato di centrosinistraLoè tra il 53% e il 57%, mentre il rivale di centrodestra Paolo Damilano si attesterebbe tra il 43% e il 47%. Testa a Testa tra Dipiazza e...Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra,Lo, è al 56 - 60% mentre il candidato di centrodestra, Paolo Damilano, è al 40 - 44%. (copertura del campione 80%).TORINO – Elezioni comunali, ballottaggi. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Torino, Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una ...Anche a Torino, come a Roma, il secondo turno delle amministrative vede una - probabile - vittoria del centrosinistra del candidato Stefano Lo Russo, professiore del politecnico appoggiato dal Pd, ...