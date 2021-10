Mercoledì lo switch-off per le tv: ecco i primi 15 canali interessati (Di lunedì 18 ottobre 2021) switch off tv quali sono canali – Mercoledì 20 ottobre prenderà il via una nuova fase della transizione verso la nuova Tv Digitale: RAI e Mediaset dismetteranno la codifica MPEG-2 in favore della codifica MPEG-4 per alcuni dei propri canali che, pertanto, saranno visibili solo in HD. Per la Rai, ad essere interessati dal cambiamento, saranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021)off tv quali sono20 ottobre prenderà il via una nuova fase della transizione verso la nuova Tv Digitale: RAI e Mediaset dismetteranno la codifica MPEG-2 in favore della codifica MPEG-4 per alcuni dei propriche, pertanto, saranno visibili solo in HD. Per la Rai, ad esseredal cambiamento, saranno L'articolo

Advertising

dariomasiero : RT @Digital_Day: Mercoledì si inizia e c'è ancora un po' di confusione... - Digital_Day : Mercoledì si inizia e c'è ancora un po' di confusione... - cappasanta01 : RT @giardina_g: Mi ri-manda Rai Tre. Sempre sullo switch off TV che inizia mercoledì prossimo. Il mio faccione va in onda intorno alle 9:30… - giardina_g : Mi ri-manda Rai Tre. Sempre sullo switch off TV che inizia mercoledì prossimo. Il mio faccione va in onda intorno a… - FrancescaCphoto : @LoPsihologo Qui già da mercoledì scorso, ma è stato uno switch durissimo, quasi sull'inverno! Dieci giorni fa si… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì switch Lo Switch - off TV inizia il 20 ottobre: le 2 verità e le 12 bugie sul passaggio alla 'Nuova TV Digitale' Mercoledì prossimo, il 20 ottobre, inizia l'annunciato processo di switch - off del digitale terrestre. Su questo tema sono stati scritti articoli e articoli, da DDAY.it ovviamente, ma nelle ultime ...

X Factor 2021, Bootcamp Hell Raton ed Emma: tutti i cantanti ammessi e le esibizioni ... se un concorrente tra i 12 talent li convincerà, saranno costretti a fare uno switch e far alzare ...in onda su NOW e su Sky Uno a partire dalle 21.15 circa e sarà trasmessa in replica su Tv8 mercoledì ...

Prova generale per i nuovi televisori lo switch-off inizia da quindici canali La Stampa prossimo, il 20 ottobre, inizia l'annunciato processo di- off del digitale terrestre. Su questo tema sono stati scritti articoli e articoli, da DDAY.it ovviamente, ma nelle ultime ...... se un concorrente tra i 12 talent li convincerà, saranno costretti a fare unoe far alzare ...in onda su NOW e su Sky Uno a partire dalle 21.15 circa e sarà trasmessa in replica su Tv8...