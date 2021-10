Innovation Days, “La fabbrica del futuro”: protagoniste le imprese campane (Di lunedì 18 ottobre 2021) Digitalizzazione delle fabbriche, sostenibilità, nuove competenze, tecnologia e innovazione digitale nelle Pmi e in particolare nei comparti della carta e della cantieristica navale sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il nuovo appuntamento di Innovation Days, in programma giovedì 21 ottobre e dedicato alle imprese della Campania. Il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager, si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dalla sede della Cartiera Confalone di Montoro (Avellino): attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, verranno approfonditi i modelli di business innovativi e le nuove ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Digitalizzazione delle fabbriche, sostenibilità, nuove competenze, tecnologia e innovazione digitale nelle Pmi e in particolare nei comparti della carta e della cantieristica navale sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà il nuovo appuntamento di, in programma giovedì 21 ottobre e dedicato alledella Campania. Il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei DigitalHub di Confindustria e il supporto di 4.Manager, si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dalla sede della Cartiera Confalone di Montoro (Avellino): attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, verranno approfonditi i modelli di business innovativi e le nuove ...

