Halloween Kills: debutto record al box office USA con 50 milioni, male The Last Duel di Ridley Scott (Di lunedì 18 ottobre 2021) Halloween Kill esplode al box office americano con un debutto da 50 milioni di dollari, male il film di Ridley Scott The Last Duel che non arriva a cinque milioni. L'orrore paga al box office USA. Jamie Lee Curtis e Blumhouse festeggiando il debutto da record di Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia reboot firmata da David Gordon Green, che torna a raccontare le terrificanti avventure di Laurie Strode alle prese con gli assalti del killer mascherato Michael Myers. Dopo aver festeggiato la premiere di Halloween Kills vestita come sua madre Janet Leight in Psycho, Jamie Lee Curtis ora festeggia ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021)Kill esplode al boxamericano con unda 50di dollari,il film diTheche non arriva a cinque. L'orrore paga al boxUSA. Jamie Lee Curtis e Blumhouse festeggiando ildadi, secondo capitolo della trilogia reboot firmata da David Gordon Green, che torna a raccontare le terrificanti avventure di Laurie Strode alle prese con gli assalti del killer mascherato Michael Myers. Dopo aver festeggiato la premiere divestita come sua madre Janet Leight in Psycho, Jamie Lee Curtis ora festeggia ...

