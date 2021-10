Aldo Montano e l’amore per la moglie Olga Plachina: il matrimonio in Russia e la nascita dei figli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il campione olimpico di scherma ha più volte parlato di lei nella Casa di Cinecittà, raccontando il loro amore e la bellezza della loro famiglia. Nel 2015 si sono conosciuti e, da quel momento non si sono più separati: dal matrimonio celebrato nel 2016 alla nascita dei figli Olympia e Mario Jr. Aldo Montano e Olga Plachina: colpo di fulmine ai mondiali del 2015 Aldo Montano è uno degli schermidori d’eccellenza del panorama sportivo nazionale, campione olimpico ai Giochi di Atene nel 2004 e vincitore di numerosi trofei. Ma oltre alla sua vita sportiva, lo schermidore ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021)è ladi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il campione olimpico di scherma ha più volte parlato di lei nella Casa di Cinecittà, raccontando il loro amore e la bellezza della loro famiglia. Nel 2015 si sono conosciuti e, da quel momento non si sono più separati: dalcelebrato nel 2016 alladeiOlympia e Mario Jr.: colpo di fulmine ai mondiali del 2015è uno degli schermidori d’eccellenza del panorama sportivo nazionale, campione olimpico ai Giochi di Atene nel 2004 e vincitore di numerosi trofei. Ma oltre alla sua vita sportiva, lo schermidore ...

Advertising

pomeriggio5 : ?? Anticipazioni #GFVIP ?? Scherzo #choc a Giucas Casella e una sorpresa per Aldo Montano! - Noemi38716956 : Olga 24 anni,sposata con Aldo Montano e con una bambina bellissima Io 25 anni ,single, con le pantofole pelose , a… - esauritaeh : la mia autostima che si è buttata giù da un balcone dopo aver visto la moglie di aldo montano #GFVip - simo62808768 : Io che da piccola non sapevo chi scegliere come fidanzato tra Aldo montano e Cesare Cremonini #GFVIP - vivianpavlova : Auguro a tutte di trovare un Aldo Montano nella vita #GFVIP -