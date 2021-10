Lourdes Leon | Perché sono scappata da mia mamma Madonna

Leggi su amica

(Di domenica 17 ottobre 2021) Che è una nuova icona del fashion world lo sappiamo. Che è il neo simbolo della body positivity, anche. Ma che la neo 25enne(una volta anche Maria e Ciccone) fosseda… be, questa è una news.e figlia…(63 anni) e la figlia maggiore(25), vicinissime e lontanissime. La figlia ha confessato cheè talmente maniaca del controllo che appena ha potuto è “”. Foto Instagrame l’intervista a Interview Lo riporta Page Six, citando un’intervista della (ex) baby (di)a Interview. Intervistata da una delle BFF proprio della Material Girl, l’attrice Debi Mazar… LOLA, ...