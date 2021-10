Koulibaly e l' affetto di Napoli | striscione al Maradona

Advertising

L'del popolo di Napoli perdopo i fatti di Firenze è immenso. Ieri le parole in conferenza stampa di Spalletti (" Vorremmo essere tutti altissimi e bellissimi come lui "), oggi uno ...Ci fa piacere vederli lì, ma l'e cosa significa la squadra per i napoletani si percepisce ... Vogliamo tutti diventare altissimi e nerissimi come il watusso, e bellissimo perché è ...L’affetto del popolo di Napoli per Koulibaly dopo i fatti di Firenze è immenso. Ieri le parole in conferenza stampa di Spalletti (“Vorremmo essere tutti altissimi e bellissimi come lui”), oggi uno str ...All'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona è apparso uno striscione di supporto per Koulilbaly, dopo gli eventi di Firenze.