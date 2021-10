Squid Game, le scuole in UK e Belgio avvisano i genitori: "I bambini emulano la serie Netflix" (Di sabato 16 ottobre 2021) Le scuole di alcuni paesi come Regno Unito, Australia e Belgio si sono rivolti ai genitori dei propri alunni chiedendo di non far vedere loro la serie Netflix Squid Game, essendosi già verificati casi di emulazione. Attenzione a Squid Game. Le scuole di alcuni paesi, inclusi Inghilterra e Belgio, stanno diramando avvisi ai genitori degli alunni, chiedendo loro di non incoraggiare la visione della serie Netflix, poiché si stanno verificando dei casi di emulazione di quanto visto sullo schermo. Le stesse problematiche sono state evidenziate da alcune scuole di Sydney, in Australia. Squid Game sarà anche ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Ledi alcuni paesi come Regno Unito, Australia esi sono rivolti aidei propri alunni chiedendo di non far vedere loro la, essendosi già verificati casi di emulazione. Attenzione a. Ledi alcuni paesi, inclusi Inghilterra e, stanno diramando avvisi aidegli alunni, chiedendo loro di non incoraggiare la visione della, poiché si stanno verificando dei casi di emulazione di quanto visto sullo schermo. Le stesse problematiche sono state evidenziate da alcunedi Sydney, in Australia.sarà anche ...

