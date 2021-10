Sonia Bruganelli esprime un’opinione su Raffaella Fico | lei si offende

(Di venerdì 15 ottobre 2021)controNel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip del 15 ottobre 2021 abbiamo visto i gieffini discutere della questione del bicchiere lanciato da Soleil sul tavolo.e l’influencer, infatti, hanno ancora litigato per la questione e i concorrenti si sono divisi in due. Tutti, però, sono stati d’accordo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MartinaParise5 : RT @Lamoruso71: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli succubi di solei del resto la rendono immune dalla prima puntata #GFvip5 - Lady26975507 : RT @Lamoruso71: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli succubi di solei del resto la rendono immune dalla prima puntata #GFvip5 - SailorGio : RT @Lamoruso71: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli succubi di solei del resto la rendono immune dalla prima puntata #GFvip5 - Sterny2222 : RT @Lamoruso71: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli succubi di solei del resto la rendono immune dalla prima puntata #GFvip5 - MarcoLe99001899 : sonia bruganelli si no? #gfvip6 #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Il padrone di casa sarà come sempre affiancato dalle due opinioniste, Adriana Volpe e, mentre sarebbero ormai state mandate in pensione le due 'opinioniste popolari', le cosiddette '...In prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con ' Grande Fratello Vip ', condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe enel ruolo di opinioniste. Due grandi ospiti a sorpresa entreranno nella Casa: i campioni Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Ad accomunarli è lo straordinario talento e la ...Nella decima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del ‘bicchiere-gate’. Raffaella Fico ha accusato Soleil Sorge di averle lanciato un bicchiere addosso: “Potevi sfregiarmi”, dice la napoletana ...In prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con " Grande Fratello Vip ", condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Due grandi ospiti a sorpresa ...